Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко прозвучало заявление — международные партнеры заинтересованы в повышении тарифов на электричество.

Исходя из слов Галущенко, сейчас ведется ряд дискуссий с МВФ и прочими партнерами, подталкивающими Украину к пересмотру лимитирования прайс-кэпов (предельных цен), что, естественно, сразу отразится на ценообразовании внутреннего рынка, в частности, коснется бизнес-сектора.

Впрочем, руководитель энергетического ведомства добавил — на самом деле тариф, установленный на текущий отопительный сезон (заканчивается в апреле 2025 года), не предполагается увеличивать, но лишь для населения, так как пока существует возможность регулировать финансовый рынок, не накапливая задолженности в этом сегменте.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт рассказывал, когда стоимость электричества для населения повысят до 9 грн за киловатт.