Как информирует «НБН» со ссылкой на X-аккаунт Минобороны Великобритании, недавние провокационные «месседжи», озвученные помощником лидера РФ Николая Патрушева — часть традиционной методики российской верхушки, которая нацелена на подрыв украинской государственности, идентичности и культуры.

Аналитики военной разведки Британии отметили — все вышеописанное открыто противоречит признанию РФ независимости и суверенитета Украины после развала СССР, а также направлено на минимизацию международного признания нашей страны.

Также, риторика Кремля, в первую очередь, регулярные обвинения в украинском нацизме (как до, так и после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году), судя по всему, призваны повлиять на активность «освободителей» и российский социум, мотивируя последний активнее принимать участие и поддерживать войну против нашего государства.

В Минобороны Великобритании подчеркнули — подобным образом Москва стремится основываться на «глубоком историческом и психологическом влиянии», проведя параллель между войной РФ против Украины и СССР с нацистской Германией, сформировав у россиян восприятие нашей страны и ее населения как явную угрозу, — «тем самым оправдывая российское вторжение».

Ранее мы писали о том, как Зеленский оценивал шансы на завершение войны с Россией в этом году.