Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы ASTRA PRESS и губернатора данного российского региона Дмитрия Миляева, субботней ночью территории Тульской области попала под дроновую атаку, и ПВО государства-террориста снова отличились «результативной» боевой работой.

Исходя из слов Миляева, на пораженной БПЛА нефтебазе, вспыхнула емкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ), но пострадавших — нет. При этом, режим опасности, из-за возможности повторной атаки дронов-камикадзе, в Тульской области сохраняется. Кроме того, фрагменты «сбитых» беспилотников разбросаны по прилегающей местности, потому обследование рельефа близ нефтебазы продолжается для выявления взрывоопасных предметов.

Рассмотреть, как горит якобы одна емкость с ГСМ, можно на видеофрагменте ниже:

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