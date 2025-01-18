Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Welt am Sonntag, от руководителя штаба планирования и командования Минобороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фройдинга прозвучало заявление — ВС РФ способны (как собственными силами, так и при поддержке партнеров) перекрыть свои колоссальные потери в личном составе и материальных ресурсах, одновременно успешно перевооружаясь.

Исходя из слов Фройдинга, путинские войска ежемесячно снабжаются большим количеством танков, боеприпасов, ракет и беспилотников. При этом, российский военно-промышленный комплекс наращивает объемы производства, и запасы оружия на складах лишь увеличиваются.

Немецкий высокопоставленный военный добавил — возможность нападения армии РФ на страны НАТО в краткосрочной перспективе маловероятна, однако, — «Москва явно создает для этого условия».

Кроме того, по мнению председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны в Европарламенте Мари Агнес Штрак-Циммерманн, вышеуказанное перевооружение несет «огромную угрозу» для Германии в отдельности, и Европы в целом, так как страна-агрессор располагает впечатляющей численностью войск и широким спектром разнообразного мощного вооружения.

Ранее мы писали о том, как в Минобороны Латвии высказывались о потенциальной отправке миротворческих сил в Украину.