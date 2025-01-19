Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху прозвучало заявление — режим прекращения огня в Секторе Газа, начало которого должно было состояться этим утром, 19 января, не произойдет, пока палестинская группировка экстремистов-исламистов ХАМАС не обнародует перечень заложников, которых намерена освободить.

Как стало известно, это объявление Нетаньяху появилось буквально за час до предполагаемого старта перемирия. При этом, командование армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердило — никакого прекращения огня нет, и военные продолжают атаки в Секторе Газа.

В частности, в соответствии с директивами премьер-министра Израиля, воскресное перемирие не сможет вступить в силу до тех пор, пока лидеры ХАМАСа не выполнят взятые на себя обязательства.

Следует отметить, что в террористической группировке ХАМАС объяснили задержку с передачей списка имен заложников предсказуемо, сославшись на «технические причины».

Ранее наш информационный портал писал о том, при каком сценарии Израиль и США ударят по ядерной инфраструктуре Ирана.