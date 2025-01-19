Как информирует «НБН» со ссылкой на материал RMF-FM, от главы Министерства цифровизации соседней страны Кшиштофа Гавковского прозвучало заявление — спецслужбы государства-террориста стремятся отыскать поляков для осуществления дестабилизации ситуации в Польше перед президентскими выборами, запланированными на 18 мая 2025 года.

Исходя из слов Гавковского, таким завербованным полякам РФ поставит задачу — интенсивно сеять противоречивые сведения в Сети, то есть попросту, — вести дезинформационную кампанию в польском интернет-пространстве.

В частности, соответствующие структуры Польше располагают достаточным объемом информации, подтверждающим — российские шпионы выходят на контакт с группами местных специалистов в DarkNet (скрытые ресурсы сети Интернет), через которые Кремль платит полякам за совершение «действий против их государства».

Впрочем, Гавковский добавил — за любой тип сотрудничества с иностранными разведками, в Польше предусмотрено несение уголовной ответственности, включая тюремное заключение.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны Польши объясняли, почему не намерены разворачивать свои миротворческие силы в Украине.