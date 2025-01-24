Как информирует «НБН» со ссылкой на эмоциональное сообщение, размещенное в официальном Х-аккаунте спикера МИД Украины Георгия Тихого, Москве достойно ответили на вышеописанные запросы, касающиеся отмены бухарестских обещаний НАТО.

Исходя из слов Тихого, весьма прискорбно, что государство-террорист, являющееся открытым союзником диктаторского режима Северной Кореи, полагает, что имеет право выставлять какие-то ультиматумы НАТО. В частности, такие претензии не более, чем «полная ф*гня», поскольку Москве не предоставляли слова для высказывания своего мнения «по этому вопросу».

Дополнительно спикер МИД отметил — Россия не прекращает ведения захватнической войны в Европе, а ее оккупационная армия по-прежнему находится в Украине и прочих странах (видимо, речь о Беларуси).

Тихий подчеркнул — архитектура безопасности Евросоюза выстроена именно на принципах защиты от агрессии России.

Ранее мы писали о том, как Рютте высказывался относительно «права вето» Путина на членство любого государства в НАТО.