Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), на территории аннексированного Крымского полуострова, россияне демонстративно и подло задерживают людей, выказывающих поддержку Украине и ВСУ, заставляя «нелояльных» граждан публично приносить «извинения» после запугиваний и оказания давления оккупационными спецслужбами.

Как стало известно, любую проукраинскую риторику, размещенную в соцсетях или высказанную при частном общении, оккупанты считают «преступлением», что является очередным доказательством того, что «власти» РФ на ВОТ попросту пренебрегают фундаментальными правами человека, стремясь искоренить все украинское, а также заставить молчать тех, кто не согласен с действиями кремлевского режима.

Следует отметить, что вышеописанные репрессии РФ нарушают «Международный пакт о гражданских и политических правах», гарантирующий каждой личности свободу выражения мнений. То есть оккупанты осознанно отвергают эти международные нормы, формируя «атмосферу страха и полного контроля над населением».

Ранее мы писали о том, как в ЦНС объясняли всплеск заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Крыму.