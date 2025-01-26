Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное спикером оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», «освободители» дошли до стадиона «Колос» в Великой Новоселке (Донецкая область).

Исходя из слов Трегубова, проникновение «второй армии мира» вглубь Великой Новоселки произошло вчера, но оккупанты не захватили центр, а лишь вывесили «триколор» на котельной за стадионом «Колос».

Впрочем, военный опустил некоторые подробности текущей ситуации в данном населенном пункте, поскольку это непосредственно связано с проведением операции, и является вопросом оперативной безопасности и поставит под угрозу наши войска, раскрыв направление их перемещения.

Спикер «Хортицы» добавил — сейчас осуществляется все возможное для сохранения жизней украинских военных именно в этом районе и выполнения боевых задач. Кроме того, на вопрос, считает ли командование ВСУ, что населенный пункт Великая Новоселка оккупирован, Трегубов ответил отрицательно.

Военный резюмировал:

Ситуация находится на постоянном наблюдении и ОСГВ «Хортица», и нашего штаба. Делается все, чтобы выровнять ситуацию.

Карта боевых действий в Великой Новоселке (от военно-аналитического проекта DeepState), доступна чуть ниже:

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, у каких населенных пунктов Донетчины продвинулись путинские войска.