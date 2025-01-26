Как информирует «НБН» со ссылкой на материал агентства Polska Agencja Prasowa (PAP), подобная идея пришла к понтифику из-за празднования Пасхи в 2024 году в один день, как по Григорианскому, так и Юлианскому летоисчислениям — 20 апреля.

В частности, глава Римско-Католической Церкви, проповедуя в период службы за стенами римской базилики Св. Павла, в присутствии делегаций от различных христианских конфессий, сказал, что, — «надежда всегда остается», и повторил ранний призыв ко всем последователям учения Иисуса Христа о необходимости сделать решительный шаг к единству в тематике «общей даты Пасхи».

Отдельно Папа Франциск добавил — высокопоставленные клирики Римско-Католической церкви, и, судя по всем, он входит в их число, готовы «принять ту дату, которую хотят все».

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