Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера, российские дроны-камикадзе были эффективно ликвидированы нашими силами и средствами ПВО, однако обломки пораженных целей упали на гражданскую инфраструктуру региона.

Исходя из слов Кипера, в результате серии вражеских ударов, повреждены жилые постройки в двух частных домовладениях, разрушен склад с зерном и выведены и строя несколько легковых автомобилей. Кроме того, пострадало районное медицинское учреждение: в больнице выбиты окна и повреждены фасадная часть и потолок.

Чиновник добавил — на местах «прилетов» ведется работа всех соответствующих служб, пока правоохранителями фиксируются последствия очередного террористического акта, совершенного россиянами против гражданского населения Одесчины.

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Фото — t.me/odeskaODA

Ранее наш информационный портал писал о том, как британская разведка оценивала способность Украины наносить удары по объектам в тылу РФ.