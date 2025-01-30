Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт ГУР Минобороны Украины, в течение 2025 года, для восполнения утрат, понесенных оккупационными войсками на передовой в нашей стране, государство-террорист рассчитывает на вовлечение не менее 126 000 вояк из так называемого «специального контингента» (заключенных и прочих криминальных элементов).

Как утверждают в отечественной военной разведке, в среднем, для перекрытия масштабных потерь российско-оккупационной армии, Кремль планирует проводить мобилизацию, как минимум, по 10 000 человек «спецконтингента» каждый месяц.

Кроме того, если отталкиваться от суммарного прогноза ГУР, с целью замещения колоссальных потерь воинских частей и соединений, задействованных в войне против Украины, страна-агрессор (Российская Федерация) на протяжении текущего года попробует мобилизовать не менее 280 000 потенциальных оккупантов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что новый президент США Дональд Трамп озвучивал собственную версию, касающуюся потерь РФ и Украины на фронте.