Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), получена документация сотрудника «Росгвардии» Максима Юхмана, в обязанности которого входит поддержка реализации наркотиков криминальными структурами, ввезенными РФ на ВОТ.

Как стало известно, в течение всей карьеры Юхман являлся сотрудником Федеральной службы РФ, контролирующей оборот наркотиков, вплоть до расформирования данного ведомства и передачи его полномочий МВД.

Впрочем, навыки, позволяющие прикрывать торговцев наркотиками, позволили Юхману дослужиться до начальника координации деятельности антинаркотических комиссий, открыв возможности продолжения карьеры уже в управлении «Росгвардии»: именно на «правоохранителе» остановился выбор руководства, намеренного координировать активность групп наркоторговцев и получение с дилеров ежемесячной «мзды».

В частности, ЦНС располагает свидетельствами и доказательствами противоправной деятельности Юхмана на ВОТ, а также получило личные документы, касающиеся преступника, что можно рассмотреть ниже:

Фото — sprotyv.mod.gov.ua

Фото — sprotyv.mod.gov.ua

Фото — sprotyv.mod.gov.ua

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