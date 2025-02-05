Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко прозвучало пояснение — в системе Сил обороны Беларуси проверяют боеготовность отдельных частей и соединений, однако подобная активизация не в состоянии увеличить уровень угрозы для Украины.

Исходя из слов Демченко, протяженность рубежей Украины и Беларуси составляет более 1 000 километров, но пограничники не наблюдают здесь, на текущий момент, перемещения бронетехники или переброски личного состава. Кроме того, отечественная военная разведка не зафиксировала развертывания «ударного формирования», которое могло бы продвигаться по направлению к нашим границам.

Представитель ГПСУ добавил — отдельные белорусские подразделения все же остаются у границ, — таким образом Минск стремится продемонстрировать, что якобы Украина представляет опасность для данного государства-сателлита РФ.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский называл количество русскоязычных украинцев, которых убил Путин.