Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале руководителя Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, в Кропивницком районе эффективно отработали силы и средства нашей ПВО, сбив вражеские ударные беспилотники.

Исходя из слов Райковича, сегодня не удалось избежать последствий: фрагментами ликвидированного беспилотника нанесены повреждения 4 жилым домам, 4 хозяйственным постройкам, деформированы автотранспортные средства и разрушены заборы.

Кроме того, в одном из жилых домов произошло возгораний, которое специалисты-спасатели оперативно локализовали и ликвидировали.

Райкович добавил — информация, касающаяся погибших и травмированных граждан, на текущее время отсутствует, и резюмировал:

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 4 февраля, в Харьковской ОВА показывали кадры последствий удара баллистической ракеты по Изюму.