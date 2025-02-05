Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), в детсаду «Колокольчик» (Скадовск на Херсонщине), россияне провели «урок» с тематикой «наша армия родная», где воспитанников принудили к рисованию образов «освободителей» и их бронетехники.

В ЦНС подчеркнули — подобные «мероприятия» Москвы носят целенаправленный характер, преследуя задачу, — с детства сформировать в маленьких украинцах позитивное отношение к «второй армии мира», воспитывая лояльность к захватчикам на фоне оправдывания преступлений РФ.

В частности, враги используют «яркие» образы «солдат, летчиков и моряков» государства-террориста, стремясь исказить реальную картину мира, чтобы дети фактически «восхищались» теми, кто принес в Украину лишь войну, разрушение и смерть.

Кроме того, указанные действия «властей» являются составляющей системной милитаризации образования в оккупации, когда воспитатели-коллаборационисты трансформируют детские занятия в инструментарий военной пропаганды Кремля, что грубое нарушает нормы международного права.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрывали данные сотрудника «Росгвардии», ответственного за наркотрафик в оккупации.