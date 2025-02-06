Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федором Вениславским в эфире YouTube-канала Media Center Ukraine, ВРУ готовится к одобрению проект закона, гарантирующего предоставление обязательных отпусков военнослужащим, выполняющим боевые задачи.

Исходя из слов Вениславского, группа народных избранников, совместно с представителями Минобороны и Генштаба ВСУ, не прекращают работу над оперативным внедрением указанной инициативы, направленной на обеспечение бойцов Сил обороны возможностью отдыхать и восстанавливать силы, что весьма важно для физического и морального состояния защитников.

Нардеп добавил — также рассматриваются версии законопроекта относительно предоставления дополнительных отпусков, что позволит нашим воинам вернуться к нормальному режиму после участия в продолжительных боевых действиях, в рамках усиления соцзащиты военнослужащих, посредством оптимизации вопроса получения увольнительных.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Генштаб ВСУ раскрывал 6-месячные потери РФ и КНДР в Курской области.