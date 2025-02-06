Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль ВСУ, главком Александр Сырский заявил — в течение января более половины техники «второй армии мира» было «демилитаризовано» благодаря эффективным действиям операторов ударных беспилотников различных типов.

Исходя из слов главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в прошлом месяце 66 процентов вражеской техники выведено из строя вследствие результативной работы «дроноводов» ВСУ. Кроме того, на протяжении отчетного месяца, нашим БПЛА удалось поразить/уничтожить на 7 процентов больше целей, чем фиксировалось в декабре.

Сырский добавил — наибольший объем вышеописанных успехов (49 процентов) приходится на применение FPV-дронов, и лидерами в данной статистике, являются операторы подразделений БПС 46 аэромобильной, 3 штурмовой и 80 десантно-штурмовой бригад.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Генштаб ВСУ раскрывал полугодовые потери РФ и КНДР в Курской области.