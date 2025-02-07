Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «Радіо Свобода», Украина намерена поспособствовать эвакуации, позволяющей сотням российских гражданских, оставшихся в Курской приграничной области (частично захвачена ВСУ), вернуться на территорию, подконтрольную РФ, лишь если Москва соответствующе просигнализирует Киеву.

Исходя из лаконичного сообщения Офиса президента Украины (ОПУ), наша страна готова открыть гуманитарный коридор из Курской области вглубь территории страны-агрессора, исключительно в качестве надлежащего ответа на официальный запрос российской верхушки.

Следует отметить, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял — решение вышеописанного вопроса, якобы «зависит от контактов, которые ведутся нашими военные», то есть обращение к Киеву, увы, не может быть составлено в публичном формате.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ЦПД отреагировали на заявления Пескова о «нелегитимности» Зеленского.