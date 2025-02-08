Как информирует «НБН» со ссылкой на «Молодий буковинець», от руководителя государственного спецучреждения Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Виктора Бачинского прозвучало пояснение — вчерашняя смерть мужчины в ТЦК/СП Черновцов, спровоцирована острым нарушением сердечной динамики.

Исходя из лаконичных слов Бачинского, ранее данному военнообязанному диагностировали ожирение третьей степени.

Также, главный судмедэксперт добавил в период проведения вскрытия, экспертам удалось установить — у вышеописанной особы была ишемическая болезнь сердца на фоне острой сердечной недостаточности. То есть смерть наступила исключительно вследствие острого нарушения сердечной динамики.

Отдельно медик подчеркнул — на теле умершего не выявлено никаких телесных повреждений, то есть смерть вызвана практически естественными причинами [если исключить стресс]:

Никаких синяков или ушибов не было обнаружено.

Ранее наш информационный портал писал о том, как накануне, 7 февраля, Нацполиция комментировала смерть военнообязанного в ТЦК/СП на Буковине.