Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материал, обнародованные в официальном Telegram-канале Сумского городского совета, в ночь на эту субботу, 8 февраля, российский беспилотник попал в частный дом, спровоцировав масштабный пожар.

Как стало известно, на месте «прилета» работали все соответствующие службы, разбиравшие завалы и ликвидировавшие последствия очередного военного преступления государства-террориста.

Фото — t.me/sumskamiskarada

Исходя из слов временно исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря, из-за воздушной атаки РФ пострадало частное домовладение, расположенное на проспекте Казацком. Также, начиная с раннего утра субботы, работники коммунального предприятия «Зеленстрой» помогут жителям прилегающих домов вставить выбитые окна, поскольку постройка, на которую пришелся российский удар, фактически полностью разрушена.

Чиновник добавил — пострадавших, к счастью, нет.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Центре стратегических коммуникаций прокомментировали информацию неудачном запуске «Орешника» по Киеву.