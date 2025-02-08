Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в Telegram-профиле руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко, ночью в районе «Сельмаш» прогремела серия взрывов, поскольку именно там расположены важные военные объекты, обеспечивающие действия армии Путина.

Исходя из слов Коваленко, в местности, по которой нанесен удар, находятся два военных аэродрома, при этом, на одном из них — предварительно переоборудованные объекты гражданской инфраструктуры, используются исключительно для военных нужд. Кроме того, в этом ростовском районе неоднократно фиксировалось развертывание зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Также, в периметре Ростова дислоцируется штаб Южного военного округа ВС РФ, координирующий боевые действия в южной части Украины. Поимом это, на территории завода «Сельмаш» обнаруживались склады с боеприпасами и технические средства, поддерживающие логистику путинских войск.

Ранее мы писали о том, как в ВСУ объясняли снижение активности армии Путина под Покровском.