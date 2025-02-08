Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», от главного редактора херсонского издания «Кавун.City» Евгении Вирлич прозвучало пояснение — оккупационные «власти» регулярно выключают электричество и мобильную связь на Херсонщине, когда совершают переброску техники с территории временно оккупированного Крымского полуострова к побережью Днепра.

Исходя из слов Вирлич, «вторая армия мира» на постоянной основе пытается перевозить технику и прочие средства из Крыма, потому, чтобы не допустить раскрытия подобных перемещений, РФ чаще выключает электроэнергию и мобильную в Каховке, Новой Каховке, Железном Порту, Скадовске, как это ранее наблюдалось в Голой Пристани и Олешках.

Журналистка добавила, что такие отключения, довольно часто происходят не только из-за переброски средств и сил захватчиков, но и из-за продолжительного отсутствия ремонта линий электропередач.

Вирлич резюмировала:

Впрочем, одна из главных причин — стягивание техники и средств ближе к Днепру.

Ранее мы писали о том, что в ЦПД напоминали, какое наказание последует за распространение видео с мест «прилетов».