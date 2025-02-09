Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Yonhap, Национальная разведывательная служба Южной Кореи располагает данными — в течение прошлого года, власти Северной Кореи откомандировали в РФ тысячи своих рабочих, проигнорировав резолюцию Совбеза ООН.

В соответствии со сведениями южнокорейской разведки, северокорейцев распределили по стройкам по всей территории России, поскольку государство-террорист ощущает значительный дефицит рабочей силы на фоне войны против Украины.

Согласно резолюции Совбеза ООН, подписанной как ответные меры на регулярные испытания ракетного вооружения Северной Кореей, Пхеньяну запрещается отправлять своих граждан на «заработки» за границу, а всем выехавшим северокорейским рабочим необходимо вернуться домой до декабря 2019 года. В Сеуле полагают — КНДР и РФ смогли обойти подобный запрет, воспользовавшись предоставлением студенческих виз северокорейским рабочим.

Например, Федеральная служба статистики РФ официально уведомляла — в течение 2024 года, в РФ въехал 13 221 северокореец (7 887 — якобы для учебы), что, приблизительно, в 12 раз больше, чем 12 месяцами ранее.

Ранее мы писали о том, что Генштаб ВСУ раскрывал 6-месячные потери РФ и КНДР в Курской области.