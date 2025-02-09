Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «АрміяInform», речь идет о выплатах военнослужащим за осуществление «поднайма»/найма жилых помещений в 2025 году.

В соответствии с решением Минобороны, с 1 января текущего года, размер подобной компенсации составляет:

для военных, арендующих жилье в Киеве — 4 560 гривен/ежемесячно;

в областных центрах — 3 420 гривен/ежемесячно;

в прочих населенных пунктах — 2 280 гривен/ежемесячно.

Кроме того, военнослужащим, у которых состав семьи включает 3 и более членов, сумма компенсации увеличивается в 1,5 раза. Средства начисляются в том случае, если у контрактника/офицера нет собственного жилья по месту несения службы.

Специалисты отмечают, что процесс оформления компенсации является непростым и слишком затянутым, а также, вероятно, потребует дополнительных затрат, например, на получение различных справок.

При этом, основанием для начисления выплаты за «поднайм», станет рапорт, поданный военнослужащим, включая список документации, очерченный постановлением Кабмина № 450, с которым можно ознакомиться по гиперссылке.

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