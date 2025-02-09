Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-аккаунт Командования Сил беспилотных систем ВСУ, по численности «демилитаризованного» личного состава армии Путина, в течение 4 месяцев первое место рейтинга удерживает 59 бригада, лишь недавно влившаяся в состав СБС.

Как стало известно, лишь на протяжении января, операторам указанного подразделения удалось поразить 2 667 «освободителей» (1 230 — убиты, а 1437 — ранены).

Помимо живой силы противника, «утилизированы»:

1 пушка Д-30;

2 танка Т-72;

несколько единиц тяжелой бронированной/автомобильной техники;

7 дронов-камикадзе типа «Ланцет» и «Молния».

Также, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 59 бригады, подавлено, и, в итоге, «приземлено» 1 139 вражеских беспилотников.

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