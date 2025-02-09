Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал PRESSING, от командующего Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Вадима Сухаревского прозвучало заявление — бойцы ВСУ вскоре смогут «приземлять» российские дроны-камикадзе помощью лазерного комплекса «Тризуб» отечественной разработки.

Исходя из слов Сухаревского, украинский оборонно-промышленный комплекс, в течение нескольких месяцев, смог создать собственное лазерное оружие, получившие название «Тризуб». Основываясь на результатах прошедших испытаний, такая система вооружений с легкостью прожигает металл, то есть в состоянии эффективно сбивать «Шахеды» и разведывательные дроны, тем самым усиливая защиту стратегических объектов и мест проживания населения Украины.

Командующий СБС ВСУ дополнил — «Тризуб» способен ликвидировать и самолеты, что он продемонстрировал в период испытаний.

Сухаревский высказал определенную уверенность — этим лазером можно сбивать воздушные цели, как это делают мобильно-огневые группы, использующие станковые пулеметы.

Ранее мы писали о том, что в СБС ВСУ указали на бригаду, лидирующую по количеству уничтоженных оккупантов.