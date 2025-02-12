Как пишет «НБН» со ссылкой на материал Die Welt, от руководителя Министерства национального единства Алексея Чернышева прозвучало заявление — после окончания полномасштабного вторжения РФ, в Украину намерены возвратиться не более 30 процентов беженцев.

Исходя из слов Чернышева, оставшиеся 70 процентов граждан, судя по всему, выдвинут дополнительный список условий такого возвращения, и требования затронут не только приход полноценного завершения боевых действий, но и наступления абсолютно стабильного мира.

Впрочем, чиновник полагает, что даже «невозвращенцы» будут весьма полезны нашей стране, поскольку продолжат помогать украинскому социуму, украинской армии и делать многие полезные вещи.

Чернышев добавил, что Украина остро нуждается в гражданах, которые в состоянии заняться развитием и восстановлением страны. При этом, Киев не стремится прекращать оказание поддержки тех, кто останется за границей.

Ранее мы писали о том, что Трамп намерен компенсировать помощь США Украине вне зависимости от исхода войны.