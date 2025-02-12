Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Минобороны Украины, иностранцам/лицам без гражданства, намеренным пополнить ряды ВСУ, Государственной спецслужбы транспорта и Нацгвардии, необходимо будет пройти определенный тип психофизиологического исследования.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в новосозданном Центре рекрутинга иностранцев/лиц без гражданства, специалисты ведомства и Нацгвардии, в обязательном порядке проверят ответы потенциальных рекрутов на «детекторе лжи» (полиграфе), на том языке, которым владеет кандидат, чтобы понять, как потенциальный защитник относится к политике нашей страны.

Также, уже действующих военнослужащих-иностранцев могут отправить на вышеописанную проверку, если будет получен соответствующий запрос от СБУ или командования частей.

Впрочем, у претендентов-рекрутов заранее попросят в письменном формате согласиться на указанное освидетельствование, а также подтвердить отсутствие медицинских противопоказаний, так как обратный сценарий является основанием для отказа в принятии на военную службу.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны уточняли, в чьи обязанности входит розыск граждан, уклонившихся от мобилизации.