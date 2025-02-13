Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль «РИА-Новости», от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало пояснение, касающееся ключевых тем вчерашних телефонных переговоров Трампа и Путина.

Исходя из слов Пескова, вопросы, затрагивающие признания Крымского полуострова и четырех «новых регионов» России, открыто захваченных армией Путина, якобы не поднимались во время дискуссий между Трампом и Путиным.

При этом, личный секретарь Путина добавил — действующая администрация Белого дома обоснованно считает, что «конфликт» Украине необходимо остановить, а Кремль, — якобы всегда открыт для проведения подобного диалога.

Песков подчеркнул: российские структуры приступили к формированию контактной группы, цель которой — наладить диалог с США, вопреки тому, что все еще «нет понимания формата» потенциального переговорного процесса относительно войны в Украине.

Ранее мы писали о том, как Рютте высказывался о перспективах телефонных переговоров Трампа и Путина.