Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «АрмияInform», от главы Министерства обороны Рустема Умерова, в преддверии встречи Совета Украина/НАТО в Брюсселе, прозвучало заявление — государства-члены Североатлантического Альянса не прекратят оказывать военную помощь нашей стране, поскольку выполнят все взятые обязательства.

Исходя из слов Умеров, в среду, 12 февраля, была проведена довольно «хорошая встреча» в формате «Рамштайн», и сегодня, 13 февраля, продолжатся идентичные дискуссии, сфокусированные на расширении поддержки Украины.

В частности, глава Минобороны добавил — все европейские страны-союзники не отказываются от Украины, и одновременно с США пообещали продолжить отправку военной помощи.

Умеров резюмировал:

…Мы сильны, мы способны и продолжаем борьбу. Хотим поблагодарить все страны за их лидерство в предоставлении помощи по безопасности.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Рютте высказывался о перспективах телефонных переговоров Трампа и Путина 12 февраля.