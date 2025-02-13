Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, озвученное представителем оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» Виктором Трегубовым в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», сейчас российско-оккупационная армия стремится оперативно форсировать реку Оскол.

Исходя из слов Трегубова, «вторая армия мира» на регулярной основе пытается просочиться в районе Двуречной и Тернов (Донецкая область), прибегая к тактике малых групп, которым российский генералитет поставил задачу — перейти за саму реку, и сконцентрировать максимальный объем сил в близлежащих лесопосадках, после чего, — приступить к интенсивным штурмовым действиям.

Военный добавил, что «освободителям» не удается осуществить вышеописанные действия слишком «удачно», так как воды реки не промерзли, и переплывать через Оскол можно только лодками и небольшими группами, чему, естественно, мешают бойцы Сил обороны Украины.

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