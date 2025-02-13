Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады Украины, если вышеописанный документ будет одобрен народными избранниками, в стране проведут постепенное увеличение минимальной заработной платы («минималки») и ряда социальных выплаты.

В частности, законопроектом предлагается внести нижеуказанные корректировки:

с 1 апреля поднять размер «минималки» до 9 100 гривен (до 55 гривен/ежечасно);

с 1 июля — до 10 100 гривен (до 61 гривны/ежечасно);

с 1 октября — до 11 184 гривны (до 68 гривен/ежечасно).

Также, планируется повысить:

минимальную пенсию (с 1 апреля до 3 407 гривен, с 1 июля до 4 808 гривен и с 1 октября — более 7 000 гривен);

прожиточный минимум (ПМ) для несовершеннолетних до 6 лет (до 3 627 гривен, 5 110 гривен и 7 533 гривен соответственно);

ПМ для детей от 6-18 лет (до 4 571 гривны, 6 451 гривны и 9 467 гривен соответственно);

минимальный ПМ для трудоспособных слоев населения (до 5 400 гривен, 7 620 гривен и 11 184 гривны соответственно).

Ранее мы писали о том, что в НБУ рассказывали, как в 2025-2027 годах вырастут зарплаты украинцев.