Как информирует «НБН» со ссылкой на трансляцию пресс-конференции в Мюнхене, опубликованную YouTube-каналом ОПУ, по мнению президента Владимира Зеленского, пока Украина не станет членом Североатлантического Альянса, стране нужно располагать 1,5-миллионной армией для полноценного противостояния РФ.

Исходя из слов Зеленского, такая численность Сил обороны объясняется тем, что без разносторонней поддержки НАТО (включая вооружение), Украине лучше иметь «такую армию, которая способна защитить», и данный вопрос обсуждался с командованием ВСУ.

Гарант добавил, что сейчас в составе ВСУ боевых бригад, примерно, в 2 раза меньше, чем у «второй армии мира». В частности, путинские войска состоят из 220, а Силы обороны — из 110 боевых бригад.

Впрочем, Зеленский подчеркнул — для обеспечения такой численности армии, партнеры должны ежегодно выделять Украине не по 40, а по 60 млрд евро.

Ранее мы писали о том, что Зеленский называл возможный год вторжения армии Путина в страны НАТО.