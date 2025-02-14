Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал LIGA.NET, от президента Владимира Зеленского, присутствующего сегодня, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, прозвучал прогноз — государство-террорист может начать войну против стран-членов Североатлантического Альянса не позднее следующего года.

Исходя из слов Зеленского, российская группировка войск, переброшенная в соседниюю Беларусь, может зайти как прилегающие регионы Украины, так, и, в частности, вторгнуться на территорию Польши или стран Балтии.

Гарант добавил, что вторжение в ЕС является ключевой целью Путина, и, в соответствии с оцениванием украинской военной разведки, страна-агрессор пойти «войной на НАТО уже в следующем [2026] году».

Впрочем, Зеленский подчеркнул, что не может 100-процентно быть уверенным в вышеописанном сценарии, однако в состоянии указать на лучший способ, способный разрушить такие планы РФ, — наконец предоставить Украине обещанные гарантии безопасности.

Ранее мы писали о том, как Зеленский в Мюнхене высказывался о готовности мирного плана Трампа.