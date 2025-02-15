Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный сайт Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, продолжается ликвидация последствий прямого попадания дрона-камикадзе РФ в защитную оболочку НБК (New Safe Confinement/Нового Безпечного Конфайнменту).

Как стало известно, не прекращается тушение возгорания заполнителя внешней обшивки Арки НБК: последствия атаки РФ устраняют 40 «чрезвычайников» и 8 единиц спецтехники.

Также, в Госагентстве уточнили масштабы разрушений объекта «Укрытие» и НБК, и, речь идет о:

сквозных повреждениях на площади около 15 квадратных метров;

деформировании обшивки на площади почти 200 квадратных метров;

повреждениях внутреннего заполнителя обшивки саркофага;

сорванных болтовых соединениях/идентичных узлах конструкций верхней плоскости.

При этом, критического ухудшения радиационной обстановки в периметре промплощадки НБК и ЧАЭС в целом, пока не фиксируется, поскольку радиоактивные продукты не просочились за пределы саркофага, о чем свидетельствуют нижеуказанные таблицы показаний:

Фото — dazv.gov.ua

Фото — dazv.gov.ua

Ранее мы писали о том, как Шмыгаль комментировал вчерашнюю атаку РФ на Чернобыльскую АЭС.