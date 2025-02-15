Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», на Мюнхенской конференции по безопасности, от канцлера Германии Олафа Шольца прозвучало заявление — его страна сможет не прекращать поддержку Украины в войне против РФ «на нынешнем высоком уровне», если будет выполнено одно условие.

Исходя из слов Шольца, в «Конституции Германии» закреплено правило действия долгового тормоза/механизма ограничения роста задолженности (принцип, запрещающий расходовать госбюджетом больший объем средств, чем в него поступает), предусматривающее определенное исключение при объявлении режима чрезвычайной ситуации в ФРГ.

Канцлер ФРГ обосновал — текущая война в центре Европы является той самой чрезвычайной ситуацией, и не возникает сомнений и в том, что объем оборонных расходов Германии должен возрастать.

Шольц резюмировал:

Не только для того, чтобы Европа смогла стать и оставаться равноправным союзником США, но и для того, чтобы мы, европейцы, могли продолжать жить в мире.

Ранее мы писали о том, что Шольц заявлял о необходимости увеличения расходов на оборону членами НАТО и ЕС.