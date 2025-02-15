Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CENSOR.NET, от президента Владимира Зеленского, сегодня, 15 февраля, выступившего на Мюнхенской конференции по безопасности, прозвучало заявление — большая часть населения Украины выступает против проведения президентских выборов до завершения войны против РФ.

Исходя из слов Зеленского, украинцы «полностью» не хотят проведения президентской кампании, поскольку опасаются аннулирования режима военного положения и момента, когда после возвращение солдат домой, Путин сможет захватить «всю нашу территорию».

Гарант добавил, что на данном этапе войны Украина остается мобилизованной и обороноспособной, и потому весьма важно сохранить такое положение не только ради единства в стране, но и для выживания.

Однако, Зеленский добавил:

Если кому-то это [невозможность волеизъявления] не нравится — они могут выбрать другое гражданство, если хотят.

Ранее мы писали о том, что Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило об уровне радиационного фона у четвертого энергоблока ЧАЭС.