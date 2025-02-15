Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), подразделения ВСУ достигли определенных успехов на территории вражеской Курщины.

Проанализировав геолокационные снимки, сделанные несколько дней назад, военные аналитики Института изучения войны сделали вывод — украинские войска не так давно смогли продвинуться в лесном массиве к северу от Косицы (это населенный пункт расположен северо-восточнее Суджи).

При этом, «вбросы» российских «военкоров» относительно захвата «второй армией мира» больше части или даже всего Свердликово (к северо-западу от Суджи), никоим образом не подтвердились.

Также, в соответствии с данными неуказанного источника в украинском командовании, накануне, 14 февраля, бойцы Сил обороны «демилитаризовали» не менее одной роты (от 60 до 100 единиц «живой силы») северокорейских солдат после активизации контрнаступления путинских войск в Курской области.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский рассказывал, сколько солдат необходимо Украине для защиты без гарантий безопасности НАТО.