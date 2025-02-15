Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «New Voice», от президента Владимира Зеленского, сегодня, 15 февраля, выступившего на Мюнхенской конференции по безопасности, прозвучали данные — в Курской области РФ, украинскими войсками «демилитаризованы» более 20 000 российских солдат, помимо северокорейской поддержки армии Путина.

Исходя из слов Зеленского, северокорейских солдат, которых кремлевский тиран Владимир Путин вовлек в войну против Украины из-за дефицита российской «живой силы», оказалось недостаточно для сдерживания контрнаступления ВСУ, то есть подразделение КНДР полностью уничтожено украинской армией.

Гарант подчеркнул — уже более 6 месяцев украинцам удается удерживаться на территории РФ, вопреки тому, что именно государство-террорист намеревалось создать на нашей земле «буферную зону» [речь идет о Харьковщине].

Кроме того, Зеленский дополнил — суммарно путинские войска потеряли на передовой в Украине почти 250 000 солдат убитыми, еще более 610 000 россиян получили ранения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW сообщали об успехах Сил обороны Украины и потерях КНДР на Курщине.