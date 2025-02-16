Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу Национального банка Украины (НБУ), усредненный размер ставок отечественных финучреждений по новым гривневым депозитам, открытых населением в январе 2025 года, составил чуть более 10 процентов годовых, что на 0,3 процента меньше, чем фиксировалось месяцем ранее.

В частности, процентные ставки банков Украины по новым депозитам для физических лиц в гривне составили — 10,5 процента вместо 10,8 процента, и лишь начисления на вклады в иностранной валюте остались на прежнем уровне в 1 процент, что можно увидеть ниже:

Фото — bank.gov.ua

Также, так называемый «депозитный портфель» финучреждений для населения подрос в течение января на 0,2 процента, до 1,215 трлн гривен:

Фото — bank.gov.ua

Предполагалось, что поднятие учетной ставки на 0,5 процента в декабре, и на 1 процент в январе, с одновременным введением дифференцированных требований к накоплению обязательных резервов, заставит банки увеличить проценты по гривневым депозитам для обеспечения оптимальной антиинфляционной (инфляция достигла 12,9 процента) защиты сбережений в национальной валюте, но, в результате, был реализован обратный сценарий.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщали условия, при которых аннулируют лимиты на карточные переводы.