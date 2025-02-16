Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), почти 65 процентов вышеописанной суммы составляют принудительные взыскания в пользу оккупационных «властей» в виде налогообложения, сборов и тому подобного.

Таким образом, методика запугивания и репрессий стала ключевым рабочим инструментарием захватчиков. Например, самый жестокий способ воздействия на украинцев — наложение запрета на управление автотранспортными средствами, а также блокировка банковских счетов и конфискация зарплаты. Тех граждан, которые не в состоянии/не намерены платить оккупантам, в принудительном порядке забирают на войну против Украины, заставляя пополнять ряды армии Путина.

То есть, россияне стремятся «задушить» местное население экономическими репрессиями, оставляя людей без средств к существованию — оккупанты заставляют украинцев либо платить, либо становиться «пушечным мясом».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, как РФ насаждает украинским детям в оккупации пропаганду войны.