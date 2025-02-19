Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Delfi, от премьер-министра Латвии Эвики Силини прозвучало заявление — вопрос размещения иностранных миротворцев в Украине необходимо пересмотреть в рамках европейской инициативы, поскольку Североатлантический Альянс медлит с принятием совместного решения.

Исходя из слов Силини, тематика миротворческого контингента в Украине рассматривалась только в формате инициативы НАТО, но сейчас следует подготовиться к осуществлению альтернативного сценария, предусматривающего создание европейской коалиции в обновленном правовом диапазоне.

В частности, латвийский премьер уверила — страны Балтии и Скандинавии приступили к координированию подобных действий, то есть вполне готовы к потенциальному участию в вышеописанной инициативе. При этом, если миссию организуют исключительно силами Евросоюза, нужно определиться, кто станет командовать миротворческим контингентом, и какие гарантии безопасности предоставят военным, задействованным в Украине.

Силиня резюмировала:

…Есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках.

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