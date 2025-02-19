Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-профиль ГУР Минобороны Украины, представитель отечественной военной разведки Вадим Скибицкий высказался об количественном составе войск КНДР в РФ.

Исходя из слов Скибицкого, как минимум одна тысяча северокорейских военных, переброшенная на территорию страны-агрессора, обучается применению новой военной технике, произведенной российским военно-промышленным комплексом.

Представитель ГУР МОУ полагает — северокорейским подразделениям удается быстро обучится и одновременно адаптироваться к современным тактико-стратегическим реалиям, на что солдатам КНДР хватает «всего нескольких месяцев».

Скибицкий добавил: боевая эффективность северокорейцев существенно возросла, и это касается не только использования традиционных типов вооружения, например, танков, но и затрагивает результативную работу с современными системами, в частности, различные виды дронов.

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