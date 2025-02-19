Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу ПФУ, показатель в 1,115 (11,05 процента), позволит осуществить расчет коэффициента индексации пенсионных пособий.

В соответствии с данными ПФУ, усредненная зарплата в 2024 году установилась на отметке в 17 486,6 гривны, что на 22,2 процента больше, чем в позапрошлом году (14 308,46 гривны).

Если основываться на части 2 статьи 42 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и взять во внимание инфляционные темпы 2024 года (12 процентов), а также учесть среднюю заработную плату в 2021-2023 годах (13 559,41 гривны) и 2022-2024 годах (15 057,09 гривны), динамика возрастания средней зарплаты за 3 календарных года, предшествующих месяцу (март), в котором происходит увеличение (в сравнении с 3 календарными годами, перед годом, являющимся предшествующим периоду осовременивания пенсий).

Таким образом, индексация составит 11,53 процента (инфляция плюс рост зарплаты разделить на два).

Ранее мы писали о том, что ПФУ уточнял размер минимального страхового взноса в текущем году.