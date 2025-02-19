Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), от гауляйтера региона Евгения Балицкого прозвучало заявление — участникам войны против Украины гарантируется бесплатное выделение земельных участков на ВОТ Запорожья.

Предполагается, что подобные «заявления» лишь станут новым пропагандистским лживым фокусом «властей» РФ, поскольку Москва провалила принудительную мобилизацию в оккупации, так как украинцы категорически отказываются воевать против собственного народа.

Таким образом, оккупанты стремятся привлечь новых рекрутов радужными обещаниями и материально-финансовыми «поощрениями».

Кроме того, гауляйтер Балицкий признал отсутствие какого-либо разработанного алгоритма относительно распределения земельных наделов, как и невозможность четко определить критерии их предоставления. Также, «раздачу земли» оккупанты проведут по завершению войны — то есть, в неопределенной перспективе, что позволит РФ легко «забыть» о данных обещаниях, и вся подобная «мотивация», — голословна.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, зачем РФ усилила налоговое давление на население оккупированной Херсонщины.