Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «Суспільного», от президента Владимира Зеленского, отреагировавшего на указанное заявления Трампа, прозвучало пояснение, в котором раскрыты объемы трат и западной помощи Украине на войну против РФ.

Исходя из слов Зеленского, Трамп обнародовал каких-то слишком завышенные и необоснованные цифры. В частности, война против РФ обошлась нашей стране в 320 млрд долларов США, из которых 120 млрд долларов профинансировало население Украина отчислением налогов. При этом, еще 200 млрд долларов суммарно, предоставили Украине Вашингтон и Брюссель, в рамках пакетов военной помощи.

Гарант добавил — США отправили в Украину оружия на 67 млрд долларов, и 31,5 млрд долларов направлено как прямая финансовая помощь госбюджету.

Отдельно Зеленский подчеркнул — средства гуманитарных программ не входят в «трамповские» 500 млрд долларов, то есть Украина не обязана возвращать такую сумму «минералами и так далее», поскольку, — «это несерьезный разговор»:

…Мы готовы к серьезному документу — нам нужны гарантии безопасности.

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