Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «РБК-Украина», по мнению экономиста, являющегося профессором Национального университета «Львовская политехника» Алексея Другова, вышеописанное решение НБУ относительно изменения курсовой привязки с доллара США на евро, существенно не отразится на розничной стоимости американской валюты.

Исходя из слов Другова, на внедрение подобных изменений потребуется достаточно продолжительное время, однако населению следует предусмотреть возникновение негативного сценария, и заранее диверсифицировать валютные накопления для сохранения своих сбережений.

В частности, экономист полагает — такой пересмотр подхода НБУ не окажет заметного влияния на курс иностранных валют ни в текущем, ни в следующем году, но, если говорить о долгосрочной перспективе, украинцам необходимо формировать свои сбережения 50 на 50 (и в долларе, и евро), что станет оптимальным решением.

Ранее мы писали о том, что банки заметно снизили проценты по депозитам после повышения учетной ставки.