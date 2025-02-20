Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Укринформа», от председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова прозвучало заявление — на данном этапе войны сформировалась угроза наступления «освободителей» на направлении, отдаленном от областного центра.

Исходя из слов Федорова, армии Путина в очередной раз не удастся продвинуться в Запорожской области, поскольку предприняты соответствующие меры, в том числе, и из-за повышения степени угрозы для областного центра.

Чиновник добавил, что в течение ближайших 3-6 месяцев активизация наступления путинских войск на Запорожье не ожидается, так как у РФ нет достаточного количества «живой силы».

Кроме того, оборонительные сооружения/фортификации в Запорожской области обустроены в четкой координации с военными, и процесс строительства завершен на 60-70 процентов.

Федоров резюмировал:

Любое подразделение [Сил обороны] потом его [укрепление] совершенствует под себя, исходя из [приближения] линии фронта. Поэтому оборонительные сооружения построены. Мы готовы.

Ранее мы писали о том, что в Бердянске подорвали автомобиль заместителя главы оккупационной военной администрации.