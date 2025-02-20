Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, размещенные в официальном Telegram-профиле Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), не прекращается устранение последствий и гашение пожара на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции.

Как стало известно, по состоянию на четверг, 20 февраля, верхолазы приступили к работам, направленным на частичное вскрытие конструкций укрытия, чтобы осуществить ликвидацию очагов тления обшивки. Также, для перманентного контролирования изменений обстановки и выявления новых эпицентров огня, «чрезвычайники» стали использовать беспилотники, оснащенные тепловизорами.

Также, уровень радиационного фона на промышленной площадке ЧАЭС остается в пределах нормы, и угрозы для населения не сформировалось — ситуация по-прежнему контролируется.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что в Госагентстве по управлению зоной отчуждения сообщали о повреждениях укрытия четвертого реактора ЧАЭС.